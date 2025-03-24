Мир Принадлежащая Маску Соцсеть блокировала аккаунты турецких оппозиционных политиков

2025-03-24 12:35

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, приостановила работу нескольких аккаунтов оппозиционных деятелей в Турции. Об этом сообщает Politico.

Приостановление аккаунтов произошло после масштабных демонстраций, вызванных арестом на прошлой неделе главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Имамоглу был арестован за несколько часов до того, как его выдвинули кандидатом в президенты от главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Протесты оппозиции распространились, несмотря на то, что правительство запретило проводить собрания в течение четырех дней.

Значительная часть оппозиционной активности сосредоточена вокруг университетов, и многие из тех, кто связан с демонстрациями, сейчас обнаруживают, что их X-профили заблокированы.

Отмечается, что большинство заблокированных аккаунтов – это "аккаунты активистов, связанных с университетами, которые в основном делились информацией о протестах, местах, куда студенты могут пойти", – рассказал координатор и аналитик Ближневосточной программы Центра Вильсона Юсуф Кан. - Многие из этих аккаунтов являются "низовыми активистами" с количеством подписчиков в несколько десятков тысяч.

Как сообщается, некоторые аккаунты, похоже, заблокированы только в Турции, но не в других странах мира.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерлыкая, власти нашли 326 аккаунтов в социальных сетях, которые разжигают ненависть, 72 из которых находились за границей. Скоординированные действия киберслужб и органов безопасности привели к аресту 54 подозреваемых, связанных с этими аккаунтами в социальных сетях.