Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба

2020-02-17 12:43 240

За минувшие сутки сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщили в Минобороны, обстрелам подверглись три населенных пункта в Донецкой области и четыре - в Луганской. Так, по окрестностям населенного пункта Лебединское боевики выпустили семь мин из миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку от Марьинки наши позиции обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Крымского боевики выпустили 20 мин калибра 120 мм. Рядом с Орехово было выпущено 25 мин калибра 120 мм и пять мин из 82-мм миномета. По окрестностям Новозвановки выпустили 18 мин калибра 120 мм, а в районе населенного пункта Хутор Вильный - шесть мин калибра калибра 82 мм.