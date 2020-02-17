В 2020 году пенсии в Украине будут повышаться несколько раз.
Об этом в эфире Прямого канала напомнил бывший министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, ближайшее повышение пенсий намечено на март, однако в связи с принятием Кабмином одного решения, выплата пересчитанных пенсий может задержаться.
Причина задержек – недавнее решение Кабмина не привязывать выплаты к прожиточному минимуму.
Кроме того, Рева считает, что в Пенсионный фонд не поступят дополнительные средства, что может привести к нарушению графика выплаты пенсий.