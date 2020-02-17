Украина Мартовское повышение пенсий: власти расстроили неприятной новостью

2020-02-17 17:30 342

 

В 2020 году пенсии в Украине будут повышаться несколько раз.

Об этом в эфире Прямого канала напомнил бывший министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, ближайшее повышение пенсий намечено на март, однако в связи с принятием Кабмином одного решения, выплата пересчитанных пенсий может задержаться.

Причина задержек – недавнее решение Кабмина не привязывать выплаты к прожиточному минимуму.

Кроме того, Рева считает, что в Пенсионный фонд не поступят дополнительные средства, что может привести к нарушению графика выплаты пенсий.

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