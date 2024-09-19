Мир В заговоре с целью силового захвата власти в Армении обнаружен российский след

2024-09-19 09:31

Группа лиц пыталась узурпировать власть в Армении. В уголовном деле фигурируют семь человек, из них трое арестованы, сообщил местный Следственный комитет.



"Служба нацбезопасности Армении получила некоторые ведомости о том, что несколько граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха ведут подготовку к свержению полномочного правительства Армении с применением насилия или угрозой применения насилия", - говорят в ведомстве.



По данным ведомственной службы, указанные граждане в течение текущего года были завербованы неизвестными лицами и за плату 220 тыс. в месяц каждому отправились на россию на трехмесячные сборы на военной базе Арбат, чтобы обучиться применению тяжелого оружия.



Там им сообщили, что цель учений - вернуться в Армению и свергнуть действующую власть с призывом "к очищению и спасению Республики Армения".



Правоохранители Армении в отношении этих семи человек возбудили уголовное дело. Трое из них задержаны, остальные объявлены в розыск. Задержанным лицам предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения выбран арест.