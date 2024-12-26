Экономика Повышение налогов для физлиц-предпринимателей начнется с 1 января 2025 года - закон уже подписан

2024-12-26 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который откладывает введение новых налоговых изменений для физических лиц-предпринимателей до 1 января 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Таким образом, новые налоговые нормы для ФЛП вступят в силу с начала 2025 года, а не с 1 октября 2024 года, как планировалось ранее.

Законопроект также предусматривает изменения в функционировании правового режима Дія.Cityи его адаптации к условиям военного положения.

В частности, документ отменяет для резидентов Дія.Cityс статусом стартапов норму о неприменении льготной ставки НДФЛ 5% и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента составляет менее девяти человек.

Ранее Опендатабот сообщал, что 27% опрошенных ФЛП планируют закрываться в ближайшее время, более половины из них прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.

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Экономика

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В Кабмине уверены, что Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости 2024-12-25 12:30
Украина взяла в долг еще один миллиард долларов 2024-12-25 11:28
Доллар в Украине продолжает дорожать, а евро опустился на 10 копеек - КУРС ВАЛЮТ 2024-12-25 08:24