Экономика В Кабмине опровергли сообщения о готовящемся повышении налогов для физлиц-предпренимателей

2025-03-17 16:41

Министерство финансов не планирует повышения налогов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом ведомство сообщило в понедельник, 17 марта.

"Анонимные Телеграм-каналы распространили информацию и кликбейтные заголовки, что Минфин уже планирует повышение налогов для ФЛП. Такая информация не соответствует действительности и имеет манипулятивный характер", - говорится в сообщении.

В Минфине объяснили, что законодательные изменения по элементам упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации о объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках.

"Этот процесс будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров. Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и приниматься Верховной Радой", - отметили в ведомстве.

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