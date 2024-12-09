Мир Премьер-министр Сирии заявил о готовности в любой момент приступить к передаче власти

2024-12-09 12:28

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, избранным сирийским народом, и принять все необходимые меры для передачи власти. Об этом сообщает Al Arabiya.

"Эта страна может стать нормальной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром (...). Но этот вопрос предстоит решать руководству, которое изберет сирийский народ. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы обеспечить все возможные условия", – сказал аль-Джалали.

Он призвал сохранить "все институты сирийского государства" и подчеркнул готовность поддержать дальнейшее управление страной.

В то же время, премьер отметил, что ему не нужны никакие должности или привилегии, и заверил, что остается в своем доме и не намерен его покидать.

В свою очередь агентство AFP, ссылаясь на слова лидера повстанцев, сообщает, что государственные учреждения в Дамаске будут оставаться под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.

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