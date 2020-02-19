Курьезы фото Шторм выбросил на берег давно потерянный 77-метровый корабль-призрак

2020-02-19 09:12 75

В Ирландии возле села Балликоттон, расположенного вблизи города Корк на мель село 77-метровое грузовое судно "MV Alta", которое более года дрейфовало Атлантикой без экипажа.

Судно под флагом Танзании вышло из строя на пути из Греции в Гаити еще в сентябре 2018 года. Десять членов экипажа провели 20 дней в открытом море. Потом, когда корабль был примерно за две тысячи километров на юго-восток от Бермудских островов, моряков эвакуировала береговая охрана США. Впоследствии власти США заявили, что ведут переговоры с владельцем судна по организации его транспортировки к берегу. Позже морской новостной сайт Fleetmon сообщил о получении письма от предполагаемого владельца, который заявил, что корабль был дважды похищен из Гайаны в процессе его спасения. О дальнейшем местонахождении судна стало известно лишь в августе 2019 года, когда патрульный корабль ВМС британского королевского флота обнаружил, что "MV Alta" дрейфует без экипажа в Атлантике. Путешествие корабля теперь закончилась у берегов Ирландии во время шторма "Деннис".