ВОЙНА В Украине В Минэнерго назвали реальные причины отключений света в девяти областях

2023-07-03 15:39

В Украине из-за непогоды, обстрелов рашистов и технологических нарушений произошло отключение света в девяти областях. Об этом сообщает Минэнерго в понедельник, 3 июля.

Так, в результате прошедшего страной грозового шторма без света временно оставались потребители в четырех областях. В Днепропетровской области обесточивались 28 населенных пунктов, без света оставались почти 12 тыс. потребителей. Сейчас почти все запитаны.

Остаются обесточенными из-за непогоды в Киевской области – 34, в Сумской – 18, в Черниговской – 16 населенных пунктов.

Из-за российских обстрелов обесточена часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. В Харьковской области из-за обстрела остались без света более 9 тыс. потребителей. В Донецкой области обесточена шахта, ведутся восстановительные работы. В Херсоне без света до сих пор остаются 13 тысяч потребителей из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Кроме того, из-за технологических нарушений обесточено более 1 тыс. потребителей в Одесской области.

Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

При этом электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 4989 МВт·ч. Экспорт отсутствует.