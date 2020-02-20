Украина В Полтавской области протестуют против эвакуированных - стянуты большие силы полиции и тяжелая техника

2020-02-20 11:10 72

В Полтавской области начались массовые протесты против размещения там украинцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань. 

"Жители Новых Санжар практически всю ночь осуществляли блокирование проезжей части до населенного пункта. Выражают протест, получили информацию, что к ним будут заезжать лица из Китая, и они категорически против этого, с этой проблемой вышли на акцию протеста. Утром, когда работники полиции попросили людей прекратить правонарушения и разблокировать дорогу, часть граждан проявила определенную агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских и начались столкновения с полицейскими. Из-за этого 10 наиболее активных лиц вывели из толпы и с ними была проведена соответствующая профилактическая работа", - сообщил в комментарии "112 " спикер полиции в Полтавской области Юрий Сулаев..

По его данным, сейчас люди не расходятся, акция протеста продолжается. С митингующими общаются правоохранители, также с людьми общаются органы местной власти, идет обсуждение. Что касается пострадавших в результате столкновений, то по информации Сулаева, на данный момент официальных обращений в медицинские учреждения нет.

Издание Kolo.news сообщает, что полиция перекрыла все въезды в Новые Санжары, выезды из окружающих сел. У поселка много спецтехники, в том числе есть БТР, несколько автобусов с спецназом.

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, полиция совместно с Нацгвардией и при использовании тяжелой военной техники, под крики протестующей толпы, пытается убрать автомобили протестующих с проезжай части.

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