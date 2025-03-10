ВОЙНА В Украине В Киеве официально запретили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги

2025-03-10 16:41

В Киеве официально запретили эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Кроме случаев, когда они препятствуют спецтранспорту. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

"Дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец-то урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке", - написал он.

Однако, по словам Ткаченко, есть исключение - размещение частных автомобилей не должно существенно препятствовать движению спасательной, специальной коммунальной техники, общественного транспорта, военной техники, машин скорой медицинской помощи.

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В Европе опасаются новой волны беженцев из Украины - готовится особый механизм распределения 2025-03-08 14:36
Всемирный банк обновил сумму, необходимую для восстановления разрушений в Украине 2025-03-08 09:32