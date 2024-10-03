ВОЙНА В Украине Как проходила эвакуация украинских военных из Угледара - стали известны шокирующие подробности

2024-10-03 14:29

Пресс-офицер 72 Отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка сообщил, что эвакуация раненых военных из Угледара Донецкой области была сложной, но уход из города позволил минимизировать потери. Об этом он рассказал в эфире Свобода. Ранок.

"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил, и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывести наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь быть не может. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, мы их минимизировали, как это возможно", - отметил Прилипка.

Он объяснил, что удерживать город в дальнейшем уже было бы критично для наших подразделений.

В то же время решение об уходе из Угледара проходило по приказу и в зависимости от обстоятельств.

"Мы в армии находимся, а в армии все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. По высшему командованию, они уже знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решения. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, какими путями", - добавил он.

Также Прилипка отметил, что гражданским "легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений", напрямую не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады.

Напомним, вчера украинские войска подтвердили выход из города Угледар в Донецкой области под давлением превосходящих сил врага.