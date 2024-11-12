ВОЙНА В Украине В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию населения целой общины

2024-11-12 11:33

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию всего взрослого населения из десяти населенных пунктов Боровской общины, в том числе и поселка Боровая. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Так, с 10 сентября в результате эвакуационных мер уже эвакуированы в безопасные места:

более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок.

1181 местный житель поселков и сел Боровского направления, из них 137 детей.

Также Синегубов заверил, что Харьковская ОВА обеспечила в местах временного расселения 2000 коек для эвакуированных лиц.

"При необходимости оперативно увеличим их количество. Сейчас разместили в общежитиях 1014 переселенцев", - добавил он.

Отдельно глава ОВА проинформировал, что только за минувшие сутки россияне применили против безоружных жителей Харьковщины 5 управляемых авиабомб и 3 FPV-дроны, 1 Schahed.

Напомним, в Купянском районе продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов.