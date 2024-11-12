В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию населения целой общины

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию всего взрослого населения из десяти населенных пунктов Боровской общины, в том числе и поселка Боровая. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Так, с 10 сентября в результате эвакуационных мер уже эвакуированы в безопасные места:
Также Синегубов заверил, что Харьковская ОВА обеспечила в местах временного расселения 2000 коек для эвакуированных лиц.
"При необходимости оперативно увеличим их количество. Сейчас разместили в общежитиях 1014 переселенцев", - добавил он.
Отдельно глава ОВА проинформировал, что только за минувшие сутки россияне применили против безоружных жителей Харьковщины 5 управляемых авиабомб и 3 FPV-дроны, 1 Schahed.
Напомним, в Купянском районе продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов.