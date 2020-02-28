Курьезы 18+ Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол

2020-02-28 22:12 99

В Японии заработал сервис по утилизации секс-кукол. Причем, с почестями и отпеванием.

Как сообщает Sora News, клиент на сайте может выбрать три варианта утилизации. Тариф "Стандарт" предполагает отпевание, последнее фото "любимой", ее утилизацию и вручение соответствующего сертификата. При желании "скорбящего" ему могут выдать видеодоказательство утилизации. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.

План "Премиальный" обойдется клиенту в 830 долларов. Тут куклу будут хоронить в присутствии ее владельца. "Скончавшуюся" разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела "на память" отдадут клиенту.

Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.

Похоронные обряды проводит известная японская порноактриса Реи Като.