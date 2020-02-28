Курьезы 18+ Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол

2020-02-28 22:12 99

В Японии заработал сервис по утилизации секс-кукол. Причем, с почестями и отпеванием.

Как сообщает Sora News, клиент на сайте может выбрать три варианта утилизации. Тариф "Стандарт" предполагает отпевание, последнее фото "любимой", ее утилизацию и вручение соответствующего сертификата. При желании "скорбящего" ему могут выдать видеодоказательство утилизации. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.

План "Премиальный" обойдется клиенту в 830 долларов. Тут куклу будут хоронить в присутствии ее владельца. "Скончавшуюся" разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела "на память" отдадут клиенту.

Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.

Похоронные обряды проводит известная японская порноактриса Реи Като.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, которые находятся на лайнере в Японии

2020-02-06 17:30 723

НЕИЗВЕСТНЫЙ ШТАММ ПНЕВМОНИИ - НОВЫЙ ВИРУС ВЫРВАЛСЯ ИЗ КИТАЯ

2020-01-17 09:12 2676

Конгресс WBO признал Василия Ломаченко лучшим боксером года

2020-01-02 10:40 3075

фото Елена Зеленская продает желтое платье с интронизации императора Японии

2019-11-29 11:42 2523

Еще новости в разделе "Курьезы"

18+ Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол

2020-02-28 22:12 99

фото Выпущен первый повербанк для подзарядки электромобиля прямо на ходу

2020-02-28 15:35 480

Экс-нардеп казак Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве

2020-02-27 19:00 504

18+ Скрепы РФ: Путин наградил звезду ХХХ-кино грамотой «За вклад в искусство»

2020-02-26 14:12 819
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

18+ Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол 2020-02-28 22:12 99
фото Выпущен первый повербанк для подзарядки электромобиля прямо на ходу 2020-02-28 15:35 480
Экс-нардеп казак Гаврилюк признался, что работает таксистом в Киеве 2020-02-27 19:00 504
18+ Скрепы РФ: Путин наградил звезду ХХХ-кино грамотой «За вклад в искусство» 2020-02-26 14:12 819

Лента

18+ 22:12 Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол
21:36 Как действует на организм коронавирус COVID-2019 - рассекречены данные из Китая
20:30 Кабмин Гончарука снова пытается продавить урезание "зеленых" тарифов
19:35 Турция блокирует флот РФ - перекроют проливы Босфор и Дарданеллы
18:29 Зараженная коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинка уже выздоровела
17:33 Коронавирус нового типа впервые обнаружен у собаки
16:28 К наказанию за ложное минирование в Украине добавят конфискацию всего имущества
фото 15:35 Выпущен первый повербанк для подзарядки электромобиля прямо на ходу
14:46 Может ли коронавирус заразить через посылку - ЦКЗ США обнародовал свои данные
14:12 Зараженных коронавирусом в Украине будут перевозить на карантинном вертолете