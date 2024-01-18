Политика США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии

2024-01-18 17:37

 

США, Южная Корея и Япония осудили военное сотрудничество КНДР с Россией. Речь идет о поставках оружия, которое Москва использует на войне против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

 Представители трех стран по вопросам ядерного оружия провели встречу в Сеуле.

Высокопоставленный чиновник США по делам Северной Кореи Чон Пак заявил, что передача северокорейских баллистических ракет малой дальности и другого оружия России и использования ее против Украины, а также нарушения прав человека требуют внимания и скоординированных действий.

Он добавил, что в США "глубоко озабочены" ростом враждебной риторики КНДР в сторону Южной Кореи.

Представитель Японии Хироюки Намаз осудил запуски баллистических ракет Северной Кореей. Он также призвал пристально следить за тем, что Пхеньян может получить от России в обмен на оружие.
КНДР передала РФ ракеты

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. В прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

США не выйдут из НАТО даже если президентом снова станет Трамп, - Столтенберг

2024-01-18 10:27

Курт Волкер выразил уверенность, что Конгресс США утвердит помощь Украине

2024-01-17 22:15

"Настоящая проблема": Блинкен предупредил о рисках непредоставления Украине помощи США

2024-01-17 16:05

Сырский попросил у США штурмовики A-10 и ударные вертолёты AH-64 Apache

2024-01-13 14:30

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский и Макрон обсудили новую коалицию

2024-01-18 20:48

Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ

2024-01-18 18:26

США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии

2024-01-18 17:37

США не выйдут из НАТО даже если президентом снова станет Трамп, - Столтенберг

2024-01-18 10:27
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский и Макрон обсудили новую коалицию 2024-01-18 20:48
Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ 2024-01-18 18:26
США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за поставку оружия роССии 2024-01-18 17:37
США не выйдут из НАТО даже если президентом снова станет Трамп, - Столтенберг 2024-01-18 10:27