Украина Зараженная коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинка уже выздоровела

2020-02-28 18:29 165

Украинка, которая заразилась коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess вблизи берегов Японии, вылечилась. Женщину выписали из больницы и перевезли в гостиницу.

"Украинку выписаны из больницы 27 числа и перевезли в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока что дата их выписки неизвестна", - заявили в МИД Украины, передает "УП".

Состояние еще трех украинцев, которые также заразились коронавирусом на борту лайнера, улучшается.

Напомним, на борту Diamond Princess находились 24 украинца, из которых у четырех обнаружили коронавирус. 20 украинцев до сих пор находятся на борту лайнера.