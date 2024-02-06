Жизнь В Винницкой области продлили дистанционное обучение в школах

2024-02-06 09:24

В Винницкой общине из-за неблагоприятной эпидситуации продолжили дистанционное обучение в школах. Об этом сообщили в департаменте образования Винницкого городского совета.



На дистанционное обучение учащихся перевели с 29 января, теперь ограничительные меры продлены, но дата их окончания не указана.



"Такое решение связано с большим количеством больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными болезнями в нашем обществе. Продолжаем мониторить ситуацию, но сейчас главная цель - сохранить жизнь и здоровье граждан, особенно уязвимых групп населения, таких, как дети", - комментирует директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.





