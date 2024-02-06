Жизнь В Винницкой области продлили дистанционное обучение в школах

2024-02-06 09:24

В Винницкой общине из-за неблагоприятной эпидситуации продолжили дистанционное обучение в школах. Об этом сообщили в департаменте образования Винницкого городского совета.

На дистанционное обучение учащихся перевели с 29 января, теперь ограничительные меры продлены, но дата их окончания не указана.

"Такое решение связано с большим количеством больных гриппом А, COVID-19 и другими инфекционными болезнями в нашем обществе. Продолжаем мониторить ситуацию, но сейчас главная цель - сохранить жизнь и здоровье граждан, особенно уязвимых групп населения, таких, как дети", - комментирует директор департамента образования городского совета Оксана Яценко.


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В Украине за год угнали 1278 авто. Составлен ретинг самых опасных и безопасных областей 2024-02-05 11:33