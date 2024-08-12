Жизнь В июле заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в шесть раз

2024-08-12 20:48

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине не свидетельствуют о начале эпидсезона или необходимости вводить ограничительные меры.

В Украине за июль зафиксировали почти 12 000 случаев заболевания коронавирусом, а в июне их было 2000. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в понедельник, 12 августа.



По его словам, в больницах находится более 2500 больных. Это свидетельствует, что нагрузка на госпитализацию не так велика. Кузин добавил, что это нормальный показатель для вспышки заболеваемости.



Он также подчеркнул, что рост заболеваемости также наблюдается в США и странах Евросоюза. Там обычно фиксируется подштамм Омикрона FliRT. Этот подвид не вызывает тяжелых форм у вакцинированных и проведших ревакцинацию.



Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине не свидетельствуют о начале эпидсезона или необходимости вводить ограничительные меры. Обычно в Украине вспышка заболеваемости была в сентябре. По стране циркулирует десять вариантов Омикрона.



Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области от нового штамма Covid-19 FLiRT умерла 80-летняя женщина.