Мир В Египте после поста в Facebook арестованы родители, которые хотели поженить детей 11 и 12 лет

2021-09-21 13:25

В Египте правоохранители задержали родителей, которые хотели поженить своих детей 11 и 12 лет. Согласно законам страны, вступить в брак египтяне могут с 18 лет. Родители детей проживают в 30 километрах от столицы Каира в деревне Умм-Хенан.

О готовящейся "детской" свадьбе властям стало известно после того, как на горячую линию Системы поддержки детей позвонил мужчина и рассказал, что в Facebook увидел фотографии несовершеннолетних, которых якобы собираются поженить.

Выяснилось, что фото в соцсети опубликовал владелец ювелирного магазина. Он выложил снимки купленных у него для юной невесты золотых украшений, которые жених обязан перед бракосочетанием преподнести своей избраннице. Украшения приобрели родители мальчика.

Во время празднования по случаю "помолвки" в дом нагрянула полиция.

"Данный инцидент является нарушением статьи 80 Конституции Египта о защите детей и предусматривает вмешательство государства в случаях, когда дети подвергаются насилию, плохому или жестокому обращению", - прокомментировала генеральный секретарь Национального совета по вопросам материнства и детства Сахар ас-Санбати.