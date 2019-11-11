Мир В Индии появилась неизвестная науке болезнь, от которой погибают дети

2019-11-11 15:46 123

На востоке Индии в штате Одиша по меньшей мере шесть детей в возрасте от полугода до четырех лет умерли и еще семь госпитализированы за последние две недели из-за неизвестного заболевания.

Как сообщает телеканал NDTV, все случаи болезни зафиксированы в деревне Таманпалли, расположенной в округе Малкангири.

У госпитализированных высокая температура, кашель, тошнота и рвота. Местные медики пока не смогли установить причину болезни.

Как сообщает телеканал, образцы крови заболевших отправлены в столицу штата город Бхубанесвар на исследование. Региональные власти направили в деревню группу медиков для помощи местным врачам.