Украина ОНЛАЙН Карантин в Новых Санжарах завершен: эвакуированные покидают санаторий МВД

2020-03-05 13:16 138

Находившиеся две недели в карантине в Новых Санжарах Полтавской области люди начали покидать санаторий МВД. У входа их встречают родственники. Ни у кого из находившихся в обсервации признаков коронавируса не выявили.

Интересно, что министр здравоохранения Скалецкая пока находилась в карантине перестала быть министром. Ее и других чиновников из Кабмина Гончарука вчера Верховная Рада отправила в отставку.

Президент Владимир Зеленский также 5 марта прибыл в Новые Санжары, где закончился срок обсервации эвакуированных.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Медцентр охраняют около 400 силовиков.