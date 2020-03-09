Украина КАРТА Обострение на Донбассе: у ВСУ снова есть потери, много раненых

2020-03-09 10:42 231

На Донбассе снова обострение. В результате обстрелов за минувшие сутки погиб один военный, еще шестеро ранены.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, сепаратисты с противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений ООС, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Опытного – из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса, два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В секторе "Север" противник совершил один обстрел позиций вблизи н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем.