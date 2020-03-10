Украина КАРТА На Донбассе прицельно обстрелян грузовик с украинскими солдатами, есть погибшие

2020-03-10 14:42 594

На Донбассе сепаратисты обстреляли грузовик с украинскими военными. Силы ООС понесли потери.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников", - сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Также сепаратисты атаковали позиции военных на Донецком направлении, вели огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм, а также гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

"Сейчас бой закончился. Для придушения огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали огневые методы и дали российским оккупантам адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Также в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава объединенных сил.

В то же время в Минобороны уточняют, что с начала суток сепаратисты пять раз обстреляли позиции объединенных сил, в результате чего погиб один и ранены пятеро военных.