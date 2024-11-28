Жизнь Украинцы с января 2025 года начнут получать новый вид субсидии: кого коснется

2024-11-28 17:37

Некоторые украинцы в следующем году смогут получить финансовую помощь на аренду жилья.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Планируется, что с середины января 2025 года государство начнет оказывать финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам в оплате аренды жилья. Помощь смогут получить те ВПЛ, которые тратят более 30% от своего дохода или общего дохода семьи на аренду.

Программа предусматривает частичную компенсацию арендной платы, что должно уменьшить финансовую нагрузку на внутренне перемещенных лиц. На поддержку смогут рассчитывать как отдельные лица, так и семьи, если они соответствуют установленным критериям.

Обратите внимание, что владельцы жилья, сдающие его в аренду внутренне перемещенным лицам по типовому договору (в электронной форме или распечатанным из официального приложения к постановлению), также получат поддержку от государства.

При этом государство будет компенсировать часть налогов, включая налог на доходы физических лиц и военный сбор. Соответствующая сумма будет зачислена на карточный счет арендодателя.

Напомним, в Раде рассказали, получат ли ВПЛ выплаты в 2025 году.