ВОЙНА В Украине Украина изменила правила содержания вражеских военнопленных

2024-09-10 13:35

Попавшие в плен оккупанты больше не будут иметь права совершать телефонные звонки из Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, в настоящее время в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных рф, условия в которых отвечают Женевским конвенциям.

"Мы понимаем, что, к сожалению или к счастью, мы не можем вести себя как россияне <…> Скажу откровенно, некоторые вещи мы меняем. Например, было очень много дискуссий по поводу возможности звонить российским военнопленным к своим родным на территорию рф", – напомнил он.

Лубинец подчеркнул, что позиция Офиса омбудсмена была в этом вопросе очень проста: согласно Женевским конвенциям, есть право на переписку, а не на телефонные звонки.





