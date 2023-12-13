ВОЙНА В Украине Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева

2023-12-13 12:28

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной ракетный обстрел Киева.

"Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбиты! Спасибо нашим Воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением снабжения", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что накануне договорился с президентом США Байденом работать над увеличением количества систем ПВО в Украине, а на следующий день страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение.

"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизнь! А Россия еще раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой. Ответ на все это будет. Обязательно!" - говорится в сообщении президента.

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