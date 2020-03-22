Коронавирус Ермак объяснил, почему украинцам нужно терпеть дискомфорт из-за карантина

2020-03-22 11:11 180

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил причины принятия жестких ограничительных мер во время карантина и призвал украинцев потерпеть в условиях дискомфорта ради сохранения своей жизни и здоровья, и своих сограждан.

"...мы активно действуем вместе с Кабмином, Верховной Радой, областными и местными администрациями, городскими головами, зарубежными партнерами и отечественным бизнесом. Президент Владимир Зеленский ежедневно принимает участие в видеоконференции координационного совета по противодействию распространения коронавируса COVID-19. В эти дни президент работает практически круглосуточно и без выходных. И раз демонстрирует, что для него ценность человеческой жизни является самым высоким приоритетом", написал Ермак.

"Прежде всего - работаем над обеспечением граждан и больниц средствами защиты. За последние три недели организовано поставки более десятка миллионов дополнительных защитных масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи других приборов, важных для лечения осложнений от этого вируса. И работа продолжается. Во всех регионах организуется большой и средний бизнес, который откликнулся на призыв президента Зеленского помочь своей стране", сообщил глава Офиса президента.

"Осознаем и решаем транспортные проблемы. Президент обратился к руководителям госадминистрации и руководителей городов максимально обеспечить людей пассажирским транспортом. Если люди не могут остаться дома по уважительным причинам, власть обязана помочь им добраться до работы, за продуктами или в больницу. Серьезное внимание - к транспортировке на рабочие места врачей и работников объектов критической инфраструктуры", утверждает Ермак.

"Заботимся о каждом украинского гражданина за рубежом. За последние 4 дня МИД и дипломатические представительства получили вдвое больше звонков, чем за предыдущие два года работы. Специальными самолетами, поездами и автобусами возвращаем домой десятки тысяч наших граждан. Каждый из них проходит обязательную медицинскую проверку и должен обеспечить самоизоляцию на две недели", написал Ермак.

"Мы понимаем насколько важно поддержать наиболее незащищенных людей. Пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах, принятые Верховной Радой и Кабмином, это лишь первый шаг. Нужно постоянно анализировать ситуацию и ежедневно помогать отечественной экономике, конкретным людям, которые уже страдают из-за пандемии. Мы очень благодарны отечественным бизнесменам, которые не просто помогают обеспечить больницы всем необходимым, но и поддерживают наемных работников даже в условиях резкого падения доходов", считает глава Офиса.

"Карантин создал для всех нас немало дискомфорта. Но этот дискомфорт помогает сохранить жизнь и здоровье. Если кто еще не понял в водовороте ежедневной статистики и прогнозов: цена небрежности - жизни наших граждан, в особой зоне риска пожилые люди. Задумайтесь на минутку о том, что среди них могут быть наши с вами родители", объяснил Ермак.

От каждого из нас зависит скорость распространения вируса, а затем - здоровье многих людей. Поймите: жесткие меры во всех странах нужны для уменьшения пиковых нагрузок на систему здравоохранения. Не заставляйте врачей падать на рабочих местах от усталости чтобы решать, кого из нескольких тяжелых пациентов спасать. Помогите своей стране - оставайтесь дома. Старайтесь меньше непосредственно контактировать с другими людьми. Если это невозможно - носите маску, мойте руки, используйте дезинфектор", напомнил Ермак.

"Еще хочу отдельно отметить самоотверженный труд медиков, военных, пограничников, дипломатов, послов, водителей, пилотов и всех, кто помогает стране. Конечно, можно сказать, что они просто выполняют свою работу. Но в такие времена - это настоящий героизм. Мы обязательно преодолеем это испытание вместе и станем намного сильнее!", заключил глава Офиса.

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