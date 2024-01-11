Политика Рада возвращает законопроект о мобилизации на доработку, - Арахамия

2024-01-11 16:05

По результатам совещания с участием руководителей парламента и фракций законопроект о мобилизации возвращается инициатору - Кабинету министров Украины.

Об этом руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в Telegram. Он отметил, что правительству одновременно передаются предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах к законопроекту.

Он рассказал, что состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, где присутствовали главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Арахамия отметил, что на совещании был главный вопрос - законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Он напомнил, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства относительно работы с тайной информацией.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не являются оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", - сообщил Арахамия.

Он подчеркнул, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

"По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах", - сообщил Арахамия.

Законопроект о мобилизации - что известно

В Верховной Раде Украины зарегистрировано 5 законопроектов, касающихся мобилизации. Один из них основной, который был внесен Кабинетом министров Украины 25 декабря 2022 года в Верховную Раду, а четыре – альтернативных, авторами которых являются народные депутаты.

Многие нормы правительственного законопроекта вызвали дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у физических лиц-предпринимателей автомобилей в виде военно-транспортного долга, возможности призыва инвалидов третьей группы, а также расширения полномочий представителей ТЦК и руководителей местных госадминистраций.

10 января член политической фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщал, что во фракции "Слуга народа" решили вернуть законопроект о мобилизации Кабинета Министров Украины на доработку.