Политика У Зеленского заявления о запрете на обучение для детей уклонистов назвали фейком

2024-02-21 13:34

Украина не будет вводить запрет на поступление в высшие учебные заведения для детей уклонистов. Об этом заявил лидер фракции Слуга народа, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в Telegram-канале.

"Опровергаем очередной фейк, который, к сожалению, разлетелся в СМИ. Никто не намерен ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет. Даже в контексте изменений в правила мобилизации", - отметил народный депутат.

По его словам, сложно понять, "почему кто-то распространяет подобную информацию", но он заверил, что "ее точно не стоит воспринимать серьезно".