Политика У Зеленского заявления о запрете на обучение для детей уклонистов назвали фейком

2024-02-21 13:34

Украина не будет вводить запрет на поступление в высшие учебные заведения для детей уклонистов. Об этом заявил лидер фракции Слуга народа, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в Telegram-канале.

"Опровергаем очередной фейк, который, к сожалению, разлетелся в СМИ. Никто не намерен ограничивать детей в праве на образование. Таких планов у Верховной Рады нет, не было и не будет. Даже в контексте изменений в правила мобилизации", - отметил народный депутат.

По его словам, сложно понять, "почему кто-то распространяет подобную информацию", но он заверил, что "ее точно не стоит воспринимать серьезно".

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Украинцы в Польше: Анджей Дуда продлил срок пребывания беженцев до 30 июня 2024 года 2024-02-21 10:15
Болгария снова задерживает поставки обещанных Украине 100 бронетранспортеров, - СМИ 2024-02-20 21:37
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