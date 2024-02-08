Политика Глава фракции Слуга народа уточнил, что именно изменят в законопроекте о мобилизации

2024-02-08 11:34

Вопросы подхода к аспирантам и блокирование счетов граждан будут пересматриваться в законопроекте о мобилизации. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия на своем Telegram-канале.

Народный избранник напомнил, что 7 февраля было проголосовано в первом чтении за законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете.

"Вопрос к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения", - заявил нардеп и привел перечень из трех пунктов.

Первый вопрос касается людей с инвалидностью и ухаживающих за ними, а второй - аспирантов.

"Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс. Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - отметил парламентарий.

Арахамия добавил, что это вопросы, которые уже в работе.

"Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", - отметил он.