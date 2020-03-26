Украина После карантина украинцам придется отработать все "прогулы"

2020-03-26 11:42 420

Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет проводит опрос касательно временного введения шестидневной рабочей недели после окончания карантина.

"Вы бы поддержали, если бы после окончания карантина украинское правительство объявило временный переход на 6-дневную рабочую неделю?" - написал экс-чиновник на своем Телеграмм-канале.

Напомним, ранее премьерДенис Шмыгаль заявил, что пока неизвестно, сколько продлится кризис из-за коронавируса. Он хочет создать "открытую стратегическую платформу, созданную на принципах профессионализма".

Похоже, что бывший министр Дубилет имеет большой интерес к этому проекту, а может просто горит желанием снова вернуться в обойму власти, из которой он выпал из-за отставки Гончарука.

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