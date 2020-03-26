Украина После карантина украинцам придется отработать все "прогулы"

2020-03-26 11:42 420
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Бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет проводит опрос касательно временного введения шестидневной рабочей недели после окончания карантина. 

"Вы бы поддержали, если бы после окончания карантина украинское правительство объявило временный переход на 6-дневную рабочую неделю?" - написал экс-чиновник на своем Телеграмм-канале.

Напомним, ранее премьерДенис Шмыгаль заявил, что пока неизвестно, сколько продлится кризис из-за коронавируса. Он хочет создать "открытую стратегическую платформу, созданную на принципах профессионализма".

Похоже, что бывший министр Дубилет имеет большой интерес к этому проекту, а может просто горит желанием снова вернуться в обойму власти, из которой он выпал из-за отставки Гончарука.

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Украина

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