ВОЙНА В Украине За время войны Украина построила новый оборонно-промышленный комплекс, производство оружия выросло в 35 раз

2025-03-05 08:24

За последние три года Украина построила новый оборонно-промышленный комплекс, возможности которого выросли в 35 раз и в 2025 году составляют 35 млрд долларов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это ощутимое достижение. За два года производство артиллерии увеличилось в три раза, бронетранспортеров в пять раз, противотанкового оружия в два раза, боеприпасов в 2,5 раза", - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, сейчас Украина производит около трети от необходимого нам оружия, цель - 50%, и это минимум.

"Развиваем "датскую модель": за 2024 год привлекли почти 1 млрд долларов", - добавил Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что за три года с нуля была построена инфраструктура создания дронов.

"Теперь Украина производит больше всего в мире военных дронов всех типов. В прошлом году было произведено более 1 млн дронов, в этом году планируется произвести более 2,5 млн беспилотников. Над этим работают более 500 компаний", - сказал Шмыгаль.