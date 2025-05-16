Премьер Шмыгаль озвучил задачи для нового руководителя НАК Нафтогаз Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает от нового руководителя НАК Нафтогаз Украины Сергея Корецкого результатов в наращивании украинской добычи газа с целью максимального покрытия внутренних потребностей. Об этом глава правительства написал в Телеграм.
Он рассказал, что сегодня представил Корецкого коллективу НАК.
"Поблагодарил его за эффективную работу во главе предприятия Укрнафта. Обозначил общие приоритеты энергетической безопасности Украины и ряд конкретных важных задач для Нафтогаза на ближайшее время", - написал Шмыгаль.
В частности, среди задач нового руководителя Нафтогаза:
"Ожидаем от Сергея Корецкого результатов по каждому направлению... Деятельность НАК Нафтогаз является ключевой для устойчивости Украины. Рассчитываем на еще более продуктивную работу ради безопасности и благополучия людей", - добавил премьер.