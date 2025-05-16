Экономика Премьер Шмыгаль озвучил задачи для нового руководителя НАК Нафтогаз Украины

2025-05-16 09:29

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает от нового руководителя НАК Нафтогаз Украины Сергея Корецкого результатов в наращивании украинской добычи газа с целью максимального покрытия внутренних потребностей. Об этом глава правительства написал в Телеграм.

Он рассказал, что сегодня представил Корецкого коллективу НАК.

"Поблагодарил его за эффективную работу во главе предприятия Укрнафта. Обозначил общие приоритеты энергетической безопасности Украины и ряд конкретных важных задач для Нафтогаза на ближайшее время", - написал Шмыгаль.

В частности, среди задач нового руководителя Нафтогаза:

подготовка к следующему отопительному сезону;

накопление достаточных запасов в газохранилищах на осенне-зимний период;

быстрое и качественное восстановление поврежденной Россией инфраструктуры газовой отрасли;

наращивание украинской добычи газа с целью максимального покрытия внутренних потребностей;

дальнейшее развитие распределенной генерации, что минимизирует потери от российских атак и добавит украинской энергетике новых мощностей.

"Ожидаем от Сергея Корецкого результатов по каждому направлению... Деятельность НАК Нафтогаз является ключевой для устойчивости Украины. Рассчитываем на еще более продуктивную работу ради безопасности и благополучия людей", - добавил премьер.