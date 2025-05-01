Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
Он подтвердил ранее опубликованную информацию СМИ о том, что первый вице-премьер Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон. В настоящее время дорабатываются окончательные детали соглашения.
"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки соглашение будет подписано и мы сделаем первый шаг", - заявил Шмыгаль.
Он уточнил, что прорабатываются технические детали, но все принципиальные моменты уже согласованы, а правительство собрало согласование текста в основных министерствах.
"Правительство будет готово в любой момент, как только будет уже окончательная информация от наших коллег из Вашингтона, утвердить соглашение", - заверил он и добавил, что после этого потребуется подписать еще два технических соглашения о создании Инвестиционного фонда инвестиций и его финансировании и наполнении.
Глава правительства заверил, что после ряда консультаций с США, соглашение стало "максимально партнерским":
"Никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания соглашения, не является предметом этого соглашения", - отметил глава правительства и выразил мнение, что соглашение с США не противоречит будущему вступлению Украины в Евросоюз и евроинтеграционным обязательствам.