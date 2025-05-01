Политика Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки

2025-05-01 08:26

Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

Он подтвердил ранее опубликованную информацию СМИ о том, что первый вице-премьер Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон. В настоящее время дорабатываются окончательные детали соглашения.

"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки соглашение будет подписано и мы сделаем первый шаг", - заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что прорабатываются технические детали, но все принципиальные моменты уже согласованы, а правительство собрало согласование текста в основных министерствах.

"Правительство будет готово в любой момент, как только будет уже окончательная информация от наших коллег из Вашингтона, утвердить соглашение", - заверил он и добавил, что после этого потребуется подписать еще два технических соглашения о создании Инвестиционного фонда инвестиций и его финансировании и наполнении.

Глава правительства заверил, что после ряда консультаций с США, соглашение стало "максимально партнерским":

  • инвестиционный фонд будет создан в Украине с распределением 50/50 долей управления (по три представителя от сторон) и долей вкладов сторон;
  • вклады будут осуществляться в денежной форме;
  • американская сторона сможет рассчитывать новую военную помощь как вклад в фонд;
  • Украина сохраняет контроль над всеми ресурсами (недра, инфраструктура, природные ресурсы), а вклад делается из новых лицензий и новой ренты на полезные ископаемые;
  • фонд в течение 10 лет будет инвестировать в развитие и восстановление Украины (как капитальные инвестиции в создание предприятий, так и соглашения о выкупе продукции украинского производства), а после этого по договоренности сторон прибыли смогут распределяться;
  • соглашение освобождает стороны, действующие в рамках этого соглашения от налогообложения и от таможенных пошлин;
  • американская сторона берет на себя обязательства привлекать других международных партнеров и частный бизнес к работе при поддержке этого фонда;
  • споры в рамках соглашения решаются путем взаимных консультаций.

"Никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания соглашения, не является предметом этого соглашения", - отметил глава правительства и выразил мнение, что соглашение с США не противоречит будущему вступлению Украины в Евросоюз и евроинтеграционным обязательствам.

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