Коронавирус COVID-19 под Киевом - Нацгвардия перекрыла два населенных пункта, много зараженных

2020-03-30 11:14 240

В Киевской области введены до 24 апреля дополнительные ограничительные меры на территории пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации, такое решение было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с высоким количеством больных в этих населенных пунктах.

Полиция совместно с Нацгвардией, Госпродпотребслужбой, местными органами самоуправления и исполнительной властью срочно определяет необходимое количество и места расположения, и создают круглосуточные контрольно-пропускные пункты (КПП) на въезде и выезде в Козин и Лесники.

Больные с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19 и контактные лица с подтвержденными случаями заболевания не смогут выехать из указанных населенных пунктов. Жители других населенных пунктов, имеющих признаки острых респираторных заболеваний, не смогут въехать в Козин и Лесники.

Всем водителям и пассажирам, которые будут пересекать КПП в обоих направлениях, будут обязательно измерять температуру.

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