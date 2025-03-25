Жизнь На Землю обрушилась мощная магнитная буря - что делать для улучшения самочувствия

2025-03-25 10:26

На Землю обрушилась магнитная буря мощностью 6 баллов, что может оказать негативное влияние на здоровье человека. Про это сообщает Meteoagent.

По словам специалистов, буря, которая будет длиться три дня, может вызвать головные боли, тошноту и колебания настроения. Поскольку магнитные бури влияют на геомагнитное поле, организм может испытывать стресс, что приводит к физическим и эмоциональным дискомфортам.

Эксперты рекомендуют в этот период избегать стрессовых ситуаций и ограничить физические нагрузки. Важно также пить больше воды и стараться сохранять спокойствие.

В период магнитных бур наблюдаются такие симптомы:

угнетенное настроение и раздражительность

повышение или снижение артериального давления

нарушение сна

боль в суставах

апатия или тревога

головная боль и головокружение

обострение хронических заболеваний

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь: