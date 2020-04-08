Украина ТРАГЕДИЯ На улице Львова бомж зарезал известного музыканта - лидера «Лесик Band» Дацюка

2020-04-08 10:44 177
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На зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА у Львові невідомий з ножем напав на музиканта, лідера гурту «Лесик Band» Олександра «Лесика» Дацюка, завдавши йому два ножові удари у ділянку серця. Від отриманих ран 56-річний музикант помер у лікарні.

Як повідомиля ZAXID.NET з посиланням на речницю поліції Львівщини Світлану Добровольську, подія сталася близько 21:00 на зупинці громадського транспорту на вул. Героїв УПА, 76. Невідомий чоловік напав на Олександра Дацюка, завдавши йому поранень ножем. Про інцидент у поліцію повідомив перехожий, який став свідком події.

Неподалік цього місця поліцейські затримали 67-річного безпритульного з ножем, якого підозрюють у вбивстві Олександра Дацюка. Особу нападника поліцейським детально описав очевидець події, зокрема, повідомивши, що раніше бачив його і той завжди виглядає дуже занедбаним.

56-річного музиканта і співака ще встигли доставити живим до лікарні, але врятувати не вдалося. За даними лікарів, у нього було подвійне проникаючи поранення з пошкодженням серця. Перенісши операцію, близько 1:00 ночі музикант помер в реанімації.

За попередньою версією поліції, між чоловіками стався конфлікт. Точні мотиви злочину наразі невідомі – затриманий безхатченко не дає показів.

Від імені громади Львова співчуття з приводу загибелі музиканта висловив мер міста Андрій Садовий. «Велика втрата для сімї, для Львова, для усіх шанувальників творчості гурту «Лесик Band». Олександр Дацюк – не просто музикант, а людина, яку була біля витоків окремої субкультури Львова. Енергійний, цікавий, творчий. Таким пам`ятатимемо завжди. Співчуваємо рідним та близьким», – сказав Андрій Садовий.

Олександр «Лесик» Дацюк у 1990 році створив у Львові гурт «Лесик Band», який був надзвичайно популярним у середині 90-х. Гурт відомий своїми хітами «Гуляли», «Співали ящури», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою», «Бразілія». Ці пісні раніше вивчали напам’ять і наспівували так часто, що дехто навіть вважав їх народними.

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Украина

ТРАГЕДИЯ На улице Львова бомж зарезал известного музыканта - лидера «Лесик Band» Дацюка 2020-04-08 10:44 177
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