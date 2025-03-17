Ударивший сотрудника ТЦК львовянин после задержания прошел ВВК и был признан годным к службе

В Львове военнообязанный мужчина ударил работника ТЦК и попытался сбежать. После задержания и прохождения ВВК его признали годным к военной службе. Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.
Там заявляют, что на проспекте Черновола во Львове группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП проводила оповещение военнообязанных граждан. Около 21:00 один из мужчин отреагировал на действия военнослужащих оскорблениями и кулаками.
"После выяснения, что гражданин является нарушителем военного учета, он ударил одного из военнослужащих и попытался сбежать", – отметили в ТЦК.
После задержания мужчина прошел ВВК и был признан годным к военной службе.