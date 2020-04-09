Мир видео Что вылетает из черной дыры - ученые доказали смелую гипотезу Эйнштейна

2020-04-10 22:12 36
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Астрономы из Калифорнийского технологического института в Пасадене впервые в истории наблюдений зафиксировали "побег" света от черной дыры.

Как сообщается в научной статье на The Astrophysical Journal, впервые о том, что частицы света могут освободиться от захвата притяжения черной дыры  говорили еще в 1970 году. Однако, впервые увидеть эти частицы удалось во время наблюдения за двойной рентгеновской звездой XTE J1550-564. Данный космический объект является парой из звезды и черной дыры. Последняя все время притягивает материю на себя, образуя вокруг диск из горячей плазмы.

Иногда черная дыра поглощает большую часть этого диска, вызывая мощные вспышки в рентгеновском и гамма-диапазонах.

Изучив один из таких взрывов, ученые создали компьютерную модель движения лучей света в окрестностях горизонта событий черной дыры. Оказалось, что эти фотоны отличаются по ряду характеристик от других форм света, вырабатываемых двойной рентгеновской звездой. Именно это и помогает им "убежать" от черной дыры, находясь в непосредственной близости к горизонту событий. Данное открытие подтверждает тот факт, что теория относительности Эйнштейна корректно описывает поведение черных дыр.

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