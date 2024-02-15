Мир Угроза нацбезопасности США связана с отправкой рф ядерного оружия в космос, - ABC

2024-02-15 20:48

РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе, именно поэтому председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

Об этом сообщает ABC News.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе в среду попытались смягчить беспокойство общественности после того, как председатель комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим иностранным военным потенциалом.

Источники издания указывают, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос. Речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников.

Источники издания указывают, что эта тема является тревожной и очень деликатной. Не затрагивая эту тему напрямую, несколько членов Конгресса быстро назвали проблему серьезной, не вызвав при этом общественной тревоги.

Реакция законодателей

"Мы собираемся работать вместе над решением этого вопроса, как мы занимаемся всеми деликатными вопросами, которые засекречены", - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон журналистам.

Член палаты представителей Джим Хаймс, демократ из Коннектикута и высокопоставленный член комитета по разведке Палаты представителей, повторил это в своем собственном заявлении, назвав предупреждение "значительным", но "не поводом для паники".

"Что касается того, можно ли рассекретить больше информации по этому вопросу, это стоит обсуждения, но это не та дискуссия, которую следует вести публично", - сказал Хаймс.

Что предшествовало

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об угрозе национальной безопасности, однако более широкий брифинг состоится завтра.

А CNN писало, что глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.