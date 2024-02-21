Мир Блинкен в Мюнхене обсуждал ответ союзников на угрозы рф в космосе

2024-02-21 20:48

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен обсуждал с союзниками, партнерами и другими странами во время пребывания в Мюнхене угрозу, связанную с намерениями РФ развернуть противоспутниковую программу и возможные объединить ответные дипломатические усилия.

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"В кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности он (госсекретарь Блинкен – ред.) действительно поднимал вопрос о стремлении России развернуть антиспутниковую технологию в разговорах с нашими союзниками и партнерами, но не только с ними – также с другими странами",- отметил представитель американского ведомства.

В этой связи он подчеркнул, что этот вопрос является поводом для беспокойства не только Соединенных Штатов, но и других стран.

Он не прокомментировал детали переговоров, однако отметил, что в Вашингтоне ожидают участия других стран и использования ими дипломатических инструментов для ответа на подобные вызовы.