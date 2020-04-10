Коронавирус В понедельник Рада попытается разблокировать открытие рынка земли

2020-04-10 13:14 207
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Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, начало заседания запланировано на 14:00. 

На внеочередном заседании Рады будут рассматриваться изменения в государственный бюджет. А также законопроект "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". - "Это Геокадастр. Для того, чтобы нормировать и запустить фактически этот процесс подготовки к будущему открытию рынка земли".

На повестке дня также проект закона №3320, который связан с борьбой с коронавирусом" и вопрос об усилении ответственности за поджоги.

"Следующий вопрос - это проект закона о внесении изменений в закон Украины о антимонопольный комитет Украины. Там некоторые изменения, которые уже, к сожалению, подходят к своему предельному времени и надо будет вносить такие коррективы", - добавил спикер.

ВРУ также рассмотрит 13 постановлений, которые фактически запрещают Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому подписывать закон о рынке земли.

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