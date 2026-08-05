ВІЙНА В Україні В Дніпрі викрито масштабну схему розкрадання на відновленні пошкоджених через обстріли будинків

2026-08-05 11:27

В Дніпрі викрито масштабну схему розкрадання мільйонів гривень на ремонті водоканалу та відновленні постраждалих житлових будинків після обстрілів.

Викрили злочинну групу, яка заробляла на відновленні критичної та соціальної інфраструктури.

Ділки використовували понад 20 підконтрольних фірм та «конвертаційний центр» для переведення державних коштів у готівку.

За роки повномасштабної війни ці підприємства уклали договорів з бюджетними установами майже на 800 млн грн.

Все працювало «за схемою»: у документах завищували вартість та обсяги робіт, а гроші виводили.