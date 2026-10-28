Політика Рада відмовилася обмежити максимальний розмір зарплати чиновників та держслужбовців до 80 тис на місяць

2026-10-28 16:15

Верховна Рада України відхилила поправку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка пропонувала обмежити максимальний розмір заробітної плати чиновників та держслужбовців до 80 тисяч гривень на місяць.

Пропозиція стосувалася народних депутатів, суддів, прокурорів, працівників Нацбанку та інших держслужбовців.

Виняток планували зробити для тих, хто реально залучений до оборони країни.

Під час засідання парламенту за цю ініціативу проголосували лише 157 народних депутатів із 226 необхідних для ухвалення рішення.

Раніше зазначену поправку також не підтримав парламентський бюджетний комітет.

Основні деталі пропозиції:

• Кого мало торкнутися обмеження: нардепів, суддів, прокурорів, членів ВРП, ВККС та працівників НБУ.

• Винятки: ліміт не стосувався б залучених до оборони країни осіб за визначенням Кабміну.

• Мета: економія бюджетних коштів під час воєнного стану.

Обговорення триває в межах першого читання проєкту держбюджету, до якого подано понад 5200 поправок.