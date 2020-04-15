Коронавирус Новинский сообщил, что у него коронавирус

2020-04-15 20:30 432
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Депутат Вадим Новинский сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекциею, но симптомов болезни у него нет.

Источник: Facebook-страница Вадима Новинского

Прямая речь: "В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат.

Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы".

Детали: По его словам, до повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но ему посоветовали несколько дней провести на стационаре под наблюдением.

Новинский сообщил, ято независимо от окончательного подтверждения диагноза, намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции.

Также все, с кем он контактировал в последнее время, пройдут тщательное тестирование.

При этом нардеп не уточнил, какой именно тест подтвердил у него коронавирус: ПЦР-диагностика или экспресс-тест.

Новинский "куратор" Херсонской и Николаевской области по борьбе с коронавирусом.

Кроме того Новинский является одним из главных меценатов УПЦ МП, имеет очень близкие отношения с митрополитом Онуфрием и всем руководством этой церкви. Включая наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, у которого диагностировали COVID-19.

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