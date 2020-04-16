Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Где на въездах в Киев измеряют температуру - что будет, если она повышена

2020-04-16 11:43 96

С сегодняшнего дня на въездах в Киев водителям и пассажирам авто будут обязательно измерять температуру. Об этом говорится в распоряжении столичной власти. Проверят все автобусы, микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские авто и легковые машины, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города:

ул. Богатырская, 32-Е

просп. Броварской

Бориспольское шоссе

просп. Академика Глушкова

Житомирское шоссе

Гостомельское шоссе, 1/1

Днепровское шоссе

ул. Вышгородская, 83-А

27 км Столичного шоссе

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно продолжатся обустройство КПП и сужение дороги.

Если температура выше 37,5 градуса и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Если температура тела превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, – будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для немедленной госпитализации.

В то же время гражданам рекомендуют ограничить передвижение на собственном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет насущной необходимости.

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