Украина КАРТА Погода на неделю: в Украину идет потепление, но будет сильно дождить

2020-04-20 14:14 348

На текущей неделе синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры в Украине, но при этом в большинстве областей ожидаются ливни.

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра страны, в понедельник, 20 апреля, в восточных и южных областях ожидается дождь, в остальных регионах переменная облачность. На севере и востоке страны днем до 13 градусов тепла, на юге +13...+16, на западе +12...+16. В центре страны и в Киеве осадков не ожидается, температура до 13 градусов тепла.

Во вторник, 21 апреля, сухая погода ожидается только в западных и южных областях страны, в остальных регионах пройдут небольшие дожди. На севере и востоке страны днем до 11 градусов тепла, на юге +10...+13, на западе от 10 до 17 градусов тепла. В центре страны и в Киеве дождь, температура до 12 градусов тепла.

В среду, 22 апреля, так же, как и днем ранее, сухая погода ожидается только в западных и южных областях страны, в остальных регионах пройдут небольшие дожди. На севере и востоке страны максимальная температура днем составит 11 градусов тепла, на юге столбик термометра поднимется до 13 градусов, а на западе страны теплее всего будет в Закарпатской области - 17 градусов тепла. В центре страны и в Киеве дождь, температура +10...+12.

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В четверг, 23 апреля, на всей территории Украины будет малооблачная погода. На севере страны днем до 15 градусов тепла, в восточных областях +11...+13, на юге +14...+16, а в западном регионе +15...+17. В центре страны и в Киеве будет солнечная погода, температура днем до 16 градусов тепла.

В пятницу, 24 апреля, на севере и востоке страны продут небольшие дожди. В остальных областях будет малооблачная погода. На севере страны максимальная температура днем составит 15 градусов тепла, на востоке столбик термометра поднимется до 14 градусов, в южных областях +16...+18, а на западе страны +19. В центре страны и в Киеве переменная облачность, температура +14...+16.

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