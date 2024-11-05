Жизнь В Украину идет потепление: синоптик Диденко назвала точные даты

2024-11-05 18:26

О том, что температура в Украине несколько повысится, говорят и в Укргидрометцентре.

В Украине держится прохладная погода с туманами. Ветер уже сегодня станет не таким сильным, а с середины недели ожидается потепление. об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Потеплеет в Украине 6-7 ноября", - сообщила Наталья Диденко, однако пока не уточнила, какой именно будет температура.

Сегодня, по ее данным, в Украине будет +4...+8, на востоке холоднее - всего +1...+4 градуса.

Погода в Украине на неделю - прогноз

На этой неделе в Украине ожидается в целом спокойная осенняя погода. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Синоптик отметила, что в понедельник на территории Украины был пик непогоды, который проявился порывами ветра и осадками, а на северо-востоке даже мокрым снегом. Однако, начиная со вторника, на погоду в Украине с запада будет влиять антициклон, который обеспечит в большинстве областей сухую погоду.

Сегодня и завтра на северо-востоке и востоке страны еще могут наблюдаться незначительные осадки в виде мокрого снега, однако в целом погода станет спокойнее.

Относительно температур, Птуха отметила, что по ночам возможны морозы до -5 градусов, а днем температура составит от +3 до +8 градусов. В восточных областях будет немного прохладнее - днем от 0 до +5, тогда как на юге и юго-западе температура будет достигать +8...+13 градусов.

Относительно значительного похолодания, Птуха отметила, что пока его не ожидается, и добавила, что дневные максимумы до конца недели немного повысятся - в столице, в частности, до +9 градусов.