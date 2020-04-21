Курьезы Украинские туристы, я которых закончились деньги, прожили месяц в пещере

2020-04-22 15:12 231

Полиция индийского штата Уттаракханд обнаружила в пещерах шестерых иностранных туристов. Люди нашли там себе приют, поскольку вынуждены были съехать из отеля, так как у них закончились деньги.

Из-за введенного карантина на фоне пандемии коронавируса они не смогли выехать из страны, сообщает Indian Express.

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В пещере они прожили 25 дней. Полиции стало известно о "пещерных иностранцах" от местных жителей. Четверых мужчин и двух женщин привезли в больницу и осмотрели, а потом разместили в карантин.

Группа состоит из двух граждан Украины, а остальные из США, Турции, Непала и Франции. Они рассказали, что покупали продукты на оставшиеся деньги на близлежащих рынках. Пищу готовили на костре.

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