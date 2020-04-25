Детали Николай Тищенко организовал избирательный штаб в ресторане «Велюр»

2020-04-25 12:47 219

Избирательная кампания за нового градоначальника Киева осенью 2020 уже стартовала, но пока неофициально. Депутат «Слуги народа» Николай Тищенко организовывает штаб и проводит встречи с потенциальными «спонсорами», руководить работой избирательного штаба будут люди из команды скандального народного депутата из депутатской группы «За майбутнє» Антона Яценка.

Об этом нам сообщил информатор работающий в одном из штабов. По его словам, последние две недели в ресторане «Велюр», который официально закрыт на карантин проходят регулярные встречи Николая Тищенко со скандально-известным депутатом парламентской группы «За майбутнє» Антоном Яценко и представителями его команды. Как известно, депутатская группа «За майбутнє» принадлежит не менее скандальному олигарху Игорю Коломойскому. Среди гостей Николая Тищенко была замечена и Светлана Легойда, ранее бывший партнер Антона Яценка, а сегодня депутат Черкасского облсовета. Как сообщает инсайдер, на закрытых встречах с будущими «партнерами» на выборах обсуждаются вопросы организации штаба и «финансовых перспектив».

На вопросы наших журналистов прокомментировать участие в этих встречах, а так же об отношении к штабу Тищенко, депутат от парламентской группы «За майбутнє» Антон Яценко давать комментарий отказался, назвав такие слухи «глупостью». В свою очередь депутат Черкасского облсовета Светлана Легойда на связь с журналистами не вышла.

Напомним, что ранее журналист и экс-депутат Татьяна Черновол заявляла, что беглый президент Виктор Янукович уже предлагал Антону Яценко возглавить его избирательный штаб на выборах 2015 года. В свою очередь, Антон Яценко, известен ранее как «крёстный отец тендерной мафии» и известный «схемщик» парламента, стал рекордсменом среди депутатов-мажоритарщиков набрав на парламентских выборах 2019 года по своему округу в Черкасской области рекордные 69%.

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